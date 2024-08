La Gazzetta: "Flop Milan, è già crisi". Pulisic non basta

La sconfitta di Parma potrebbe avere ripercussioni piuttosto importanti sulla stagione del Milan, anche perché erano 12 anni, dalla stagione 2011/12, che la formazione rossonera non incominciava così male un campionato. Ecco perché questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport parla già di crisi, perché l'atteggiamento con il quale ieri pomeriggio il Diavolo è sceso in campo contro il Parma è inspiegabile, a tratti inammissibile.

Il Milan, scrive la rosea, è stato indolente ma soprattutto senza equilibrio, e nonostante si sia provato ad attaccare alle giocate dei singoli, è riuscito a rimanere in partita solo grazie all'ottima prestazione di Strahinja Pavlovic, l'unico giocatore con la spina inserita per tutto l'incontro.

I big di questa squadra, Theo Hernandez, Leao e Loftus-Cheek su tutti, hanno deluso, risultando essere in alcune occasioni anche irritanti, in quanto la loro prova sarebbe stata caratterizzata da errori e disattenzioni che fanno, e faranno nel corso di questa settimana, piuttosto discutere.