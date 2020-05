La Gazzetta in apertura: "Allenamenti rinviati. Ma il calcio ha un piano in tre punti chiave per il sì del governo"

"Allenamenti rinviati. Ma il calcio ha un piano in tre punti chiave per il sì del governo" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Nuovo protocollo FIGC all'esame del CTS ma il Parma rompe il fronte e sceglie il ritiro. Quarantena: con un positivo, giocatore in isolamento e squadra in ritiro per due settimane. No clausura: niente ritiri blindati, tutti a casa dopo l'allenamento. Tamponi: ogni 4 giorni test per tutti i componenti della squadra.