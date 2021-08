La Gazzetta in apertura: "Florenzi-Milan. Pioli lo aspetta: si tratta il prestito"

Spazio sulla prima pagina odierna ad un nuovo possibile colpo di mercato dei rossoneri: "Florenzi-Milan. Pioli lo aspetta: si tratta il prestito". Il terzino in uscita dalla Roma, che un mese fa si è laureato campione d'Europa con l'Italia, ha già detto sì al club di via Aldo Rossi. Le due società stanno trattando sulla formula, ma l'affare dovrebbe andare in porto in tempi brevi.