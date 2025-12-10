La Gazzetta in apertura: "Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo". Dopo la preoccupazione nel post-partita di Torino-Milan, in casa rossonera hanno tirato un bel sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Rafael Leao: gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno infatti escluso lesioni muscolare e il giocatore ha ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio.

Quanto dovrà stare fuori? Difficile dirlo con certezza perchè l’infiammazione verrà monitorata giorno per giorno. Sicuramente Leao non verrà rischiato domenica alle 12.30 contro il Sassuolo, ma c'è fiducia di vederlo in campo il 18 dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita. Da capire poi se dall'inizio o a partita in corso.

