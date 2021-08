La prima pagina della Gazzetta dello Sport, in edicola quest'oggi, dedica un trafiletto in spalla al quotidiano alla situazione di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, recentemente infortunatosi al flessore, tornerà a settembre e questo spinge la dirigenza rossonera ad un'accelerata per avere Yacine Adli dal Bordeaux.