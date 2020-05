La Gazzetta in apertura: "Lo strappo di Ibra"

"Lo strappo di Ibra" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolo centrale dedicato al campione svedese del Milan, rientrato in Italia dopo la quarantena in Svezia. Il giocatore fa capire con un messaggio sui social che alla fine della stagione dirà addio al Milan e va in pressing sulla società. Altra grana in casa rossonera. "Se non ti piace giocare con un vincente, non giocare" le sue parole che prendono spunto da The last dance.