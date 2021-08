L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così stamattina in prima pagina: "Milan, esame Real. Contro Ancelotti c'è Giroud alla Ibra". Stasera in Austria, i rossoneri affronteranno i Blancos in amichevole e Stefano Pioli dovrebbe schierare dal primo minuto il francese al centro dell'attacco milanista.