La Gazzetta in apertura: "Milan nel futuro: incontrato Tare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan nel futuro: incontrato Tare". Sfumato l'arrivo di Paratici, il club rossonero sta spingendo ora per Igli Tare che ieri ha incontrato l'ad milanista Giorgio Furlani a Roma. Il faccia a faccia è durato quattro ore e ora sono ore di riflessione in via Aldo Rossi per decidere se chiudere o meno l'affare.

Ore di riflessione in casa rossonera

L'intesa tra le parti non è stata ancora trovata, per questo saranno necessari nuovi incontri per arrivare eventualmente alla fumata bianca. Il vertice di ieri è stato comunque positivo e per questo Tare resta il favorito per diventare il nuovo ds del Milan, anche se il club rossonero ha preso tempo e sta riflettendo se dare o meno l'accelerata definitiva alla trattativa con l'albanese.