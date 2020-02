La Gazzetta in apertura: "Milan sfida al Max"

"Milan sfida al Max": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Si parla di panchine e di futuro. Sfida interna in casa Milan per il futuro della panchina rossonera. Boban e Maldini spingono per la soluzione italiana, puntando tutto sul ritorno di Massimiliano Allegri, fermo dopo l'esonero dalla Juventus per un anno sabbatico. Gazidis invece vorrebbe puntare su Rangnick.