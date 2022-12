La Gazzetta in apertura: "Né punte né difesa, Milan altro ko e scatta l'allarme"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha posto l'accento sulla prestazione negativa offerta dai rossoneri nel pomeriggio di ieri contro il Psv Enidhoven. Il titolo della rosea, in taglio laterale, recita: "Né punte né difesa, Milan altro ko e scatta l'allarme". La squadra di Pioli ha mostrato lacune sia in fase difensiva che in quella offensiva che era anche avara di personale. In vista di Salerno ora, dopo tre sconfitte su tre a dicembre, si accende un piccolo campanello di allarme.