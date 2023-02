La Gazzetta in apertura: "Solo con l'Europa dei big fiducia a Maldini e Pioli e un grande colpo"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola titola così sul Milan: "Solo con l'Europa dei big fiducia a Maldini e Pioli e un grande colpo". Il club rossonero sta lottando per trovare a fine stagione un posto tra le quattro elette che si giocheranno la Champions League l'anno prossimo: non dovesse arrivare sia Pioli che Maldini potrebbero essere messi in discussione e anche il grande colpo dal mercato estivo potrebbe sfumare.