La Gazzetta in apertura sul Milan: "Abraham è pronto. Va in panchina. Dubbi Fonseca su Theo e Leao"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo della Lazio: "Abraham è pronto. Va in panchina. Dubbi Fonseca su Theo e Leao". Tammy Abraham è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore rossonero e sarà già a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida in casa dei biancocelesti (partirà ovviamente dalla panchina).

Questa sera a Roma si potrebbe vedere un Milan davvero inaspettato visto che il tecnico portoghese sta valutando la possibilità di non far partire dal primo minuto Theo Hernandez e Rafael Leao, il cui atteggiamento contro il Parma non è assolutamente piaciuto. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate, ma questa è l'undici provato ieri da Fonseca a Milanello durante la rifinitura: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.