La Gazzetta in apertura sul Milan: "Pioli, così no"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Pioli, così no". Il pesante tondo in casa del Monza ha lasciato il segno in casa rossonera. In particolare, il tecnico milanista è tornato al centro delle critiche per l’esagerato turnover e i soliti problemi difensivi della sua squadra.

Per guadagnarsi la conferma sulla panchina del Diavolo anche nella prossima stagione, Pioli deve vincere l'Europa League, altrimenti il suo destino sembra essere già scritto. E il prossimo impegno del Milan è proprio nell'unica competizione che il club di via Aldo Rossi non ha mai vinto: giovedì è infatti in programma il ritorno dei playoff contro il Rennes, una sfida che il Diavolo non può assolutamente sbagliare (si riparte dal 3-0 dell'andata a San Siro).