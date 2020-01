"Spina Gigio": così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Si parla di calciomercato e del futuro del portiere rossonero, classe '99, legato da un contratto fino al 2021. Il Milan, che ha acquistato i giovani Saelamaekers e Robinson, è in ansia per il rinnovo di Donnarumma. Trattativa complicata e senza prolungamento, Gigio può partire in estate.