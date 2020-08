La Gazzetta in apertura sul rinnovo di Ibrahimovic: "Ri-Ibra 9"

"Ri-Ibra 9". È questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. C'è l'accordo, Zlatan è ancora rossonero: il Milan ritrova il proprio condottiero. Accordo per un contratto da sette milioni di euro, l'ex Galaxy sbarcherà domani in città e prenderà la maglia numero nove. È derby con l'Inter per Sandro Tonali: Maldini offre trentotto milioni, Marotta prende tempo.