La Gazzetta in apertura: "Theo, il grande gelo. Il rinnovo deve meritarlo"

Una delle questioni calde dalle parti di via Aldo Rossi è senza ombra di dubbio il discorso legato al rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino francese è capitano e leader di questo Milan, anche se domenica a Firenze ha dimostrato di essere tutto fuorché questo con un atteggiamento rivedibile che gli è costata non solo un'espulsione diretta, con tanto di due giornate di squalifica, ma anche una multa da parte del club.

Insomma, al momento non ci sono gli estremi per andare avanti in un dialogo così importante e delicato, anche perché scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che fra le parti sarebbe sceso il gelo totale. Theo Hernandez chiede uno stipendio super, da oltre 8 milioni di euro a stagione, cifra alla quale il Milan non vuole spingersi, soprattutto se il rendimento in campo è questo.

"Il rinnovo deve meritarlo" scrive la rosea, e solo con prestazioni da Theo Hernandez il 19 milanista potrebbe essere accontentato.