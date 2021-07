La Gazzetta in apertura: "Troppo bello! Italia campione d'Europa"

"Troppo bello, Italia campione d'Europa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sul trionfo degli Azzurri a Wembley. Impresa dei ragazzi di Mancini che hanno vinto l'Europeo a 53 anni dall'ultima volta. Seconda vittoria dell'Italia nella manifestazione. E pensare che in finale contro l'Inghilterra si era messa male: Italia sotto per la prima volta all'Europeo con il gol di Shaw, poi il pari con Bonucci. Ai rigori decisivo Donnarumma. Mancini in lacrime sulla spalla di Vialli: "Meravigliosi". E oggi tutti da Mattarella.