La Gazzetta in apertura: "Un doppio 9 per il Milan. Lukaku più Abraham al prezzo di...Zirkzee"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Un doppio 9 per il Milan. Lukaku più Abraham al prezzo di...Zirkzee". In casa rossonera sono sempre alle prese con la ricerca del nuovo attaccante. E viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee a causa delle alte commissioni chieste dal suo agente, in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di prendere due attaccanti allo stesso prezzo.

Per portare l'olandese a Milanello, servono 55 milioni di euro, vale a dire i 40 milioni della clausola più 15 milioni di commissioni. Con gli stessi soldi, il Milan potrebbe portarsi a casa sia Romelu Lukaku dal Chelsea che Tammy Abraham dalla Roma.