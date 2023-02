La Gazzetta in prima pagina con De Ketelaere: "Fuori gioco"

MilanNews.it

Il titolo della prima pagina della Gazzetta dello Sport di questa mattina è dedicato a Charles De Ketelaere, fiore all'occhiello della campagna acquisti rossonera in estate che ancora non sembra uscito dal guscio e viene definito dalla rosea già come un "flop". Il titolo recita: "Fuori gioco". Nel sottotitolo invece si legge: "Il belga ancora a secco è sempre più ai margini. Con il nuovo modulo avrà ancora meno spazio". La sensazione della rosea è che se Pioli dovesse passare in pianta stabile alla difesa a tre, il giovane numero 90 non abbia la possibilità di ritagliarsi il giusto spazio in campo.