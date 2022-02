La Gazzetta in prima pagina: "Da Pioli a Leao: il Milan ha 5 motivi per restare in alto"

Spazio sulla prima pagina odierna della Gazetta dello Sport anche per i rossoneri nel taglio basso con il titolo seguente: "Da Pioli a Leao: il Milan ha 5 motivi per restare in alto". Dalla gestione del suo allenatore fino alla classe del portoghese, sempre più leader tecnico. Ed anche Donadoni è non ha dubbi: "Ha chance di vincere lo scudetto".