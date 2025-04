La Gazzetta in prima pagina: "Diavolo Reijnders: no a Pep"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Diavolo Reijnders: no a Pep". Una delle pochissime note positive della stagione del Milan è sicuramente Tijjani Reijnders, secondo miglior marcatore stagionale dei rossoneri con 13 gol dopo Christian Pulisic. L'olandese ha attirato l'attenzione di due top club come Real Madrid e soprattutto Manchester City, ma la sua volontà è quella di restare a Milanello, così come per il club di via Aldo Rossi è assolutamente incedibile perchè vuole costruire anche intorno a lui il nuovo Milan.

Milan tra Udinese e caccia al ds

Reijnders e tutto il Milan saranno impegnati stasera in casa dell'Udinese, con l'obbligo di vincere per tenere vive le speranze di raggiungere un posto in Europa. Sergio Conceiçao potrebbe schierare la sua squadra con la difesa a tre e con Tammy Abraham confermato dal 1' al centro dell'attacco milanista. Prosegue intanto la caccia al nuovo direttore sportivo, con Giovanni Sartori, attualmente sotto contratto con il Bologna, che sarebbe favorito rispetto ad Igli Tare, anche se quest'ultimo è libero e potrebbe quindi iniziare subito a lavorare per il Milan.