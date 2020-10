Sulla Gazzetta dello Sport odierna c'è spazio per i rossoneri in prima pagina nella parte inferiore al titolo di apertura con queste parole: "E il Milan prova la fuga". Alle 20.45 l'avversario di turno a San Siro è la Roma con Pioli che cerca la nona vittoria di fila in stagione per allungare sulle rivali che inseguono in classifica.