La Gazzetta in prima pagina: "Firmano per lo scudetto"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sui piani di Milan, Juventus, Inter e Napoli: "Firmano per lo scudetto". Quella che inizia oggi dovrebbe essere la settimana in cui rossoneri e bianconeri annunceranno ufficialmente l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca e Thiago Motta. Simone Inzaghi verso il rinnovo con il club nerazzurro, mentre il club di De Laurentiis ha già annunciato Antonio Conte nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda il Milan, il club di via Aldo Rossi ha scelto da tempo Fonseca come sostituto di Pioli, ma ha dovuto aspettare qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale che dovrebbe avvenire mercoledì o giovedì di questa settimana. Il Diavolo, intanto, prosegue il pressing per portare a Milanello Joshua Zirkzee.