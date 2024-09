La Gazzetta in prima pagina: "Fonseca si gioca tutto nel derby"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Fonseca si gioca tutto nel derby". La sconfitta contro il Liverpool in Champions League ha fatto traballare pericolosamente la panchina di Paulo Fonseca che si giocherà la conferma domenica sera nel derby contro l'Inter. In caso di risultato negativo, l'esonero del tecnico portoghese è praticamente scritto.

Il candidato numero uno per prendere eventualmente il suo posto sulla panchina del Diavolo è Maurizio Sarri, attualmente senza squadra dopo l'esperienza alla Lazio. Oltre a lui, piacciono anche altri allenatori, come per esempio Igor Tudor, il quale è molto stimato da Ibrahimovic. Max Allegri è più una suggestione che un'opzione, mentre restano vive anche alcune piste straniere che portano a Tuchel, Conceiçao e Terzic.