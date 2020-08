La Gazzetta in prima pagina: "Ibra, i giorni più caldi. E spunta l'eurobonus"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio questa mattina anche al futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra, i giorni più caldi. E spunta l'eurobonus". Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il prolungamento dell'attaccante svedese. Intanto, spuntano alcune indiscrezioni sul suo nuovo contratto: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, Ibra guadagnerebbe mezzo milioni di euro in più.