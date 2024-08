La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan fa centro: Fofana è pronto, si tratta per Vos"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina prima pagina: "Il Milan fa centro: Fofana è pronto, si tratta per Vos". Youssouf Fofana, ultimo arrivo in casa rossonera, si è allenato ieri per la prima volta con i compagni, dando buone sensazione e non è escluso che possa partire titolare già sabato in casa del Parma.

Intanto, dall'Olanda arriva un'indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe chiesto informazioni all'Ajax per Silvano Vos, mediano classe 2005 in uscita dal club di Amsterdam. Il centrocampista olandese, su cui c'è anche il forte interesse dei francese del Reims, ha un costo inferiore ai 10 milioni di euro.