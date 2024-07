La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Ibra telefona a Morata. Può essere il nuovo 9 già lunedì"

"Milan, Ibra telefona a Morata. Può essere il nuovo 9 già lunedì": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport che riferisce che Zlatan Ibrahimovic ha chiamato Alvaro Morata e gli ha spiegato che a Milanello tutti lo ritengono il rinforzo giusto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche umane. Lo spagnolo ha ricevuto poi rassicurazioni anche da Paulo Fonseca di essere al centro del suo progetto.

Morata si è così promesso al Diavolo, anche se una decisione definitiva l'annuncerà solo dopo la finale dell'Europeo di domenica. Per prenderlo dall'Atletico Madrid, il Milan dovrà pagare una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Mancano invece da sistemare alcuni dettagli economici tra il giocatore e il club di via Aldo Rossi: i rossoneri hanno infatti messo sul piatto un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre il 31enne madrileno chiede un quadriennale fino al 2028 a una cifra un po' più alta, intorno ai cinque milioni. C'è quindi ancora un po' di distanza tra le parti, ma l'affare non sembra essere a rischio.