La Gazzetta in prima pagina: "Milan Italiano. Le piste calde: il tecnico del Bologna, Chiesa e Pellegrini"

Sono tre gli argomenti principali trattati in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ma quello che spicca tra tutti riguarda l'universo rossonero: "Milan Italiano", titola il quotidiano: con Sergio Conceicao diretto verso la porta e al canto del cigno, l'incarico del nuovo allenatore potrebbe passare proprio a chi ha battuto la squadra meneghina in finale di Coppa Italia. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna in carica, che ha riportato il trofeo in casa rossoblù dopo 51 anni di attesa. Oltre a questo ruolo, la dirigenza rossonera riflette sui rinforzi che potrebbero arrivare in estate e Chiesa-Pellegrini è una coppia intrigante.

In taglio alto campeggia l'analisi approfondita di diversi critici, da Arrigo Sacchi a Fabio Capello e Rafa Benitez, circa la volata Scudetto che attende Napoli e Inter nelle prossime e ultime due giornate: "Voto Antonio (ma...)". Infatti tra i dieci esperti aleggia una sensazione comune: "Conte favorito, Inzaghi non molla". Intanto gli azzurri si trovano ancora a +1 sui nerazzurri e nella prossima giornata di campionato incroceranno rispettivamente Parma e Lazio.

Di spalla a sinistra infine spicca un'intervista rilasciata da Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna e mattatore del Milan nella finale di Coppa Italia: "Ho pianto. La mia vita è cambiata", il racconto proposto dalla Rosea.