La Gazzetta in prima pagina: "Milan prendi il 9. Restano Morata e Lukaku"

Praticamente sfumato Joshua Zirkzee, al Milan restano due soluzioni per l'attacco, Alvaro Morata e Romelu Lukaku. Dopo aver perso tutto questo tempo dietro all'attaccante olandese, che alla fine diventerà, salvo incredibili colpi di scena, un nuovo giocatore del Manchester United, il Diavolo deve darsi una mossa e prendere il nuovo numero 9, come titolato anche questa mattina in prima da La Gazzetta dello Sport.

Fra Lukaku e Morata è lo spagnolo la prima scelta del Milan, come confermato anche dall'entrata in scena di Ibrahimovic in persona, che negli scorsi giorni avrebbe chiamato il capitano della Spagna per ottenere il suo sì definitivo. La dirigenza rossonera starebbe difatti insistendo con il giocatore e non con l'Atletico Madrid visto che il buon esito della trattativa passa proprio per la volontà di Morata, visto che il Milan con i Colchoneros si sentirà solo tramite PEC per il pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente nel contratto del '92.

A tutta questa situazione c'è un però, visto che in tutto questo il Diavolo chiederebbe a Morata di ridursi leggermente lo stipendio, visto che i 6 milioni che percepisce in Spagna sono sì in regola con i parametri societari, ma un po' troppi per un calciatore prossimo ai 32. Per quanto riguarda Lukaku, invece, la pista non è totalmente abbandonata ma rispetto a qualche settimana fa non c'è stata alcuna svolta, visto che il belga resta più un'opportunità di fine che di inizio mercato, con il Napoli di Antonio Conte sempre lì pronto ad aspettare la cessione di Osimhen per poi affondare il colpo decisivo su Lukaku.