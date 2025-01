La Gazzetta in prima pagina su Milan e Juventus: "Champions salvatutto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sui prossimi impegni in Europa di Milan e Juventus: "Champions salvatutto". La Champions League per svoltare la stagione di Juventus e Milan. Domani Motta a Bruges, mercoledì i rossoneri col Girona a San Siro.

Questo il programma completo della 7^ giornata della fase campionato di Champions League:

Martedì 21 gennaio alle 18:45

Monaco-Aston Villa

Atalanta-Sturm Graz

Martedì 21 gennaio alle 21

Atletico-Bayer Leverkusen

Bologna-Borussia Dortmund

Brugge-Juventus

Stella Rossa-Psv Eindhoven

Liverpool-Lille

Slovan Bratislava-Stoccarda

Benfica-Barcellona

Mercoledì 22 gennaio alle 18.45

Shakhtar Donetsk-Brest

Lipsia-Sporting

Mercoledì 22 gennaio alle 21

Milan-Girona

Sparta Praga-Inter

Arsenal-Dinamo Zagabria

Celtic Glasgow-Young Boys

Feyenoord-Bayern Monaco

Psg-Manchester City

Real Madrid-Salisburgo