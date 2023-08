La Gazzetta in prima pagina su Pioli: "Dottor Diavolo"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in taglio alto in prima pagina su Stefano Pioli: "Dottor Diavolo". La cura del tecnico rossonero per portare tre big in forma Milan. Theo Hernandez e Tomori vanno protetti. Loftus-Cheek, serve fiducia.