La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Carica Cardinale. Blitz a Milanello, abbraccia Allegri e spinge la squadra"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Carica Cardinale. Blitz a Milanello, abbraccia Allegri e spinge la squadra". Ieri Gerry Cardinale è sbarcato dopo diverso tempo a Milano e ha prima visitato Milanello, dove ha avuto la possibilità di incontrare l'ad Furlani, il ds Tare, Ibrahimovic, Allegri e tutta la squadra, e poi è stato a Casa Milan.

Era circa un anno e mezzo che il numero uno di RedBird non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago. Durante l'incontro con il tecnico livornese e tutti i giocatori rossoneri, Cardinale ne ha approfittato per fare loro i complimenti per gli ottimi risultati ottenuto finora in questa stagione e li ha esortati a continuare su questa strada.