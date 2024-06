La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "I regali per Fonseca"

Sta per prendere forma il nuovo Milan. Manca ancora qualche settimana alla partenza ufficiale del mercato ma in via Aldo Rossi si pianifica il futuro. La società rossonera è intenzionata ad accontentare Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Sarebbero pronti ad arrivare almeno 70 milioni di euro per acquistare Zirkzee e Broja. Questo il titolo della Gazzetta Sportiva in prima pagina a riguardo: "I regali per Fonseca".

Per strappare l'olandese al Bologna basterà pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, cifra a cui andranno poi aggiunte le commissioni per i suoi agenti. Per quanto riguarda l'attaccante albanese, invece, il Chelsea ha bisogno di vendere e quindi potrebbero bastare 20 milioni.