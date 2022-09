La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Leao più Theo. Coppia eurostar: sono gli unici sempre titolari"

MilanNews.it

Sulla pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il Milan: "Leao più Theo. Coppia eurostar: sono gli unici sempre titolari". I rossoneri volano a sinistra con il portoghese e il francese che continuano ad essere uno dei punti di forza della squadra di Pioli. Il tecnico milanista punterà forte su di loro anche domani sera contro la Dinamo Zagabria in Champions League, mentre dovrà fare a meno domenica contro il Napoli dell'ex Lille che sarà assente per squalifica dopo il rosso rimediato contro la Sampdoria.