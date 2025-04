La Gazzetta in prima pagina: "Theo, offerta al ribasso del Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Theo, offerta al ribasso del Milan". Dopo che per settimane la trattativa per il rinnovo del francese è stata in stand-by, le parti avrebbero ricominciato a parlare e il club rossonero avrebbe presentato una nuova offerta di prolungamento al ribasso però rispetto a quando guadagna ora il terzino (4,5 milioni di euro). Questo a causa del suo rendimento deludente in questa stagione.

Chi invece si sta meritando il rinnovo con aumento dello stipendio è sicuramente Christian Pulisic che è pronto a firmare il suo nuovo contratto fino al 2029, con l'ingaggio che passerà dagli attuali 4 milioni di euro a 5 milioni. In questa annata l'americano è già a quota 16 gol segnati, l'ultimo dei quali due giorni fa in casa del Venezia.