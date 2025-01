La Gazzetta in prima pagina: "Via Morata e Camarda. Gimenez, ecco il 9"

vedi letture

In casa Milan è in atto una vera e propria rivoluzione. Calabria, Camarda ma soprattutto Alvaro Morata hanno preparato e chiuso le valige per lasciare il Milanello ed il Diavolo nel corso di questo calciomercato invernale. Per l'oramai ex capitano si parla di Bologna, per il classe 2008 di Monza, affare in dirittura d'arrivo, così come per l'attaccante spagnolo, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, che potrà vantare di un reparto offensivo tra i più forti d'Europa.

Tutti questi movimenti sono stati fatti solo ed unicamente per un altro giocatore, il reale obiettivo del Milan per questo calciomercato invernale: Santiago Gimenez. Liberare due posti in attacco per fare spazio al messicano rientrava nelle strategie della dirigenza rossonera, che adesso non deve fare altro che affondare una volta e per tutte il colpo sul classe 2001 per farlo poi sbarcare a Milano.

In merito alle operazioni del Milan in questo calciomercato, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina in prima pagina titolato: "Rivoluzione Milan: via Morata e Camarda. Gimenez, ecco il 9".