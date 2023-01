La Gazzetta non usa mezzi termini: "Pioli ha perso il suo Milan"

MilanNews.it

Nelle colonne dedicate al Milan, la Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini per descrivere il momento della squadra rossonera all'indomani della pensate sconfitta subita in Supercoppa per mano dell'Inter. Il titolo recita: "Pioli ha perso il suo Milan". I Campioni di Italia stanno attraversando uno dei momenti peggiori da quando il tecnico parmigiano si è seduto sulla panchina rossonera. La squadra è irriconoscibile sia a livello di gioco che di carattere. Pioli ha dichiarato nel post partita: "Una prestazione non all’altezza, una sconfitta pesante da cui dobbiamo trovare la forza di reagire. I nostri demeriti ci sono. Questa è una delusione forte: è un trofeo e qui c’erano tanti tifosi milanisti"