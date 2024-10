La Gazzetta pensa anche alla Champions: "Milan, rialzati"

Il calendario del Milan nelle prossime tre settimane - da qui alla prossima sosta - sarà molto impegnativo e denso di impegni, un po' come per tutte le squadre coinvolte in competizioni europee. I rossoneri hanno l'handicap di dover recuperare terreno sia in campionato, dove hanno raccolto solo tre vittorie su sette partite giocate, che in Champions League, dove il conto dei punti è ancora fermo a zero dopo due giornate. L'occasione giusta per smuovere ci sarà già nei prossimi giorni: domani arriva l'Udinese a San Siro, cliente sempre scomodo, mentre martedì verrà in visita il Club Brugge.

Oggi la Gazzetta dello Sport si è concentrata anche sulla Champions League e ha titolato così in vista degli impegni europei della prossima settimana: "Milan, rialzati". Poi ha rincarato la dose analizzando la sfida con i belgi: "Bruges di qualità, ma quello zero si può cancellare". I prossimi avversari sono una compagine impegnativa che ha ottenuto una vittoria e una sconfitta fin qui ma il la differenza del valore tra le due rose non può essere comparabile, con il dovuto rispetto. Fosse anche per il morale e l'autostima, il Milan deve vincere.