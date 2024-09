La Gazzetta recita: "Abraham, subito importante. Fonseca già ci conta"

Tammy Abraham è l'ultimo arrivato in casa rossonera ma la sensazione è che il suo ruolo sarà determinante all'interno della rosa rossonera, sia in questo avvio di stagione che in generale per il prosieguo. Il centravanti inglese già si è messo in mostra al suo esordio con il Milan, avvenuto a Roma contro la Lazio e senza mai aver svolto un allenamento con i nuovi compagni di squadra. Poco è importato: ingresso deciso e combinazione con tanto di assist a Leao per il gol del pareggio.

Per questo oggi quando la Gazzetta dello Sport fa un punto sui top club, per il Milan si parla di Abraham che rischia davvero di essere determinante. Scrive la rosea: "Abraham, subito importante contro la Lazio. Fonseca già ci conta". Se le premesse verranno rispettate, Fonseca e il club possono stare tranquilli con una punta come l'inglese in attesa che Alvaro Morata si ristabilisca del tutto. In generale la staffetta e la competizione potrebbe giovare a entrambi oltre che aiutarli nei momenti difficili della stagione.