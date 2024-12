La Gazzetta recita: "Fonseca sulle spine tra Stella Rossa e questione arbitrale"

Giornate di fuoco per Paulo Fonseca che da una parte deve gestire il suo gruppo in vista dell'impegno di domani sera in Champions League contro la Stella Rossa, dall'altra deve gestire le sue emozioni come conseguenza del duro sfogo contro l'arbitro La Penna e contro il sistema arbitrale al termine della partita persa venerdì in casa dell'Atalanta. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport rende conto di entrambe le situazioni e titola così: "Fonseca sulle spine tra Stella Rossa e questione arbitrale".

Sulla partita: "Il tecnico deve dimenticare il ko con l'Atalanta". Non ci sarà Christian Pulisic, che si è lesionato il polpaccio e starà fuori per alcune gare. Al suo posto il tecnico portoghese giocherà la carta Morata oppure Loftus-Cheek. Nel caso in cui venisse arretrato lo spagnolo, ci sarebbe spazio per Abraham dal primo minuto come punta centrale. Sullo sfogo: "Patteggiamento per le dure parole su La Penna". Il Milan e l'allenatore potrebbero patteggiare e chiedere scusa formalmente per evitare la squalifica e avere a che fare solo con una salata multa: riconosciute come lesive le dichiarazioni di Fonseca all'indirizzo del direttore di gara.