La Gazzetta riporta le parole di Pioli sul turnover: "La parola non mi piace"

Turnover è sicuramente il termine della settimana in orbita Milan. Dopo la gara di Monza, persa male dai rossoneri, sono state messe pesantemente in discussione le scelte di Stefano Pioli che in Brianza ha cambiato radicalmente faccia (cinque undicesimi) rispetto alle partite precedenti in cui i cambi di formazione erano sempre minimi. Ieri, tra conferenza stampa e interviste pre partita, è stato chiesto al tecnico rossonero qualche spiegazione in più sulle sue scelte. La Gazzetta dello Sport così riporta cosa ha detto Pioli sulla parola turnover: "La parola non mi piace".

La dichiarazione più completa suona così: "La parola turnover non mi piace. Farò le scelte in base ai dati a disposizione, come la settimana scorsa. Tutti stanno bene". Poi Pioli ha espresso il suo commento anche sulle critiche ricevute: "Le critiche? Va bene tutto. Noi lavoriamo per i risultati. Se non arrivano, soprattutto in una grande, vieni criticato. Non è un problema".