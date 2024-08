La Gazzetta scrive: "Bennacer e Adli verso l'addio"

vedi letture

In questi ultimi 25 giorni di mercato il Milan si concentrerà anche sulle uscite. I rossoneri dovranno essere bravi a sfoltire la rosa non solo dagli esuberi certi (come Origi e Ballo-Tourè) ma anche da quei giocatori che magari non sono più considerati incedibili e che di fronte a una buona offerta potrebbero anche salutare definitivamente Milanello. Tra questi spuntano i nomi di Ismael Bennacer e Yacine Adli, fatti questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Scrive la rosea stamattina: "Bennacer e Adli verso l'addio". Per quanto riguarda l'algerino, c'è una corte importante che arriva dall'Arabia Saudita e in questo senso i rossoneri non hanno intenzione di fare sconti sulla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Dalla stessa area geografica arrivano interessamenti anche per il centrocampista francese ex Bourdeaux: il club che si è mosso con più forza è l'Al-Shabab che ha appena ingaggiato Bonaventura. Il Milan chiede 15-20 milioni per Adli.