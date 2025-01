La Gazzetta scrive: "Conceiçao fenomenale. Prima lacrime poi balletto show"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina non ha potuto non dedicare un intero articolo all'artefice principale della memorabile conquista della Supercoppa Italiana da parte del Milan contro l'Inter e in rimonta: il nuovo tecnico Sergio Conceicao. Arrivato il giorno prima della partenza per l'Arabia Saudita, in pochissimi giorni, con tanti infortunati e anche con la febbre di mezzo è riuscito a dare ai giocatori quell'energia e motivazione che sembravano perdute, portando la squadra a vincere in rimonta contro Juve e nerazzurri nell'arco di tre giorni.

La rosea questa mattina gli dedica questo titolo: "Conceicao fenomenale". E poi si legge di come si è conclusa la serata dell'ex tecnico del Porto dopo il triplice fischio: "Prima le lacrime, poi il balletto show". Al termine della gara il lusitano ha scaricato la tensione dell'ultima settimana (e non solo) piangendo e poi con la festa sfrenata negli spogliatoi con il balletto e il sigaro in bocca. Una vittoria che in sette giorni lo ha già proiettato nella storia rossonera.