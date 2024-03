La Gazzetta scrive: "Il derby dei Thuram. Khépren nella lista Milan"

L'indiscrezione di mercato di oggi della Gazzetta dello Sport arriva direttamente dalla Francia. Il Milan avrebbe messo gli occhi sul fratello di un rivale nerazzurro, che fu vicino a vestire la maglia del Diavolo l'estate scorsa: Khéphren Thuram, centrocampista classe 2001 in forza al Nizza di Farioli, figlio del difensore di Juventus e Parma Lilian e fratello minore dell'attaccante dell'Inter Marcus. Considerando l'attuale squadra del fratello più grande, il titolo della rosea questa mattina si è praticamente generato in automatico: "Il derby dei Thuram". E poi ancora: "Khéphren nella lista Milan. E se Marcus fa un assist...".

Nel sottotitolo viene aggiunta qualche informazione in più sotto il profilo economico: "Centrocampista del Nizza, 23 anni: è valutato 40 milioni. Il richiamo del fratello può incidere". La valutazione è sì di 40 milioni e sul giocatore c'è forte concorrenza dalla Premier League, come sempre. Il vantaggio rossonero - ma anche delle altre pretendenti - è la prossima scadenza del contratto nel 2025 che non permette al Nizza di tirare troppo la corda e che invece permetterebbe a possibili acquirenti di ottenere uno sconto sul prezzo.