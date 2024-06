La Gazzetta si prepara a Olanda-Francia: "Dumfries-Theo, scintille d'Europa"

Domani sera ci sarà una delle gare più attese di questa fase a gironi, la sfida tra Olanda e Francia che si disputerà a Lipsia e che mostrerà sul campo diverse stelle del campionato italiano e ben quattro giocatori del Milan: tre per i transalpini (Maignan, Theo e Giroud) e uno per gli orange (Reijnders). Ma sarà anche l'occasione per vedere in campo uno dei duelli e delle rivalità più accese del nostro torneo, quella tra il terzino rossonero Theo Hernandez e quello dell'Inter Denzel Dumfries.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ci dedica un pezzo: "Dumfries-Theo, scintille d'Europa. Olanda-Francia con vista San Siro". Nel sottotitolo viene riportato così: "Risse e striscioni: l'interista e il milanista nemici giurati. Il nuovo capitolo della rivalità domani a Lipsia". E poi ancora viene aggiunto: "Quante storie tese tra i due a Milano... Ma ora in ballo c'è il primo posto nel girone".