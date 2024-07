La Gazzetta su Calabria: "Sinora col Milan non c'è accordo per prolungare"

Il Milan, oltre agli acquisti mirati che sono stati promessi da Furlani e Ibrahimovic in più occasione e oltre alle cessioni degli esuberi che andranno portate a termine, nei prossimi due mesi dovrà anche cercare una quadra con i contratti in scadenza, non solo quelli di Maignan e Theo che termineranno nel 2026 ma anche quelli più vicini a livello temporale. In questo senso sarà cruciale capire come voler proseguire con Davide Calabria, terzino e capitano rossonero il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2025, alla fine di questa stagione.

Oggi la Gazzetta dello Sport affronta l'argomento e titola così: "Sinora con Milan non c'è accordo per prolungare". Ci sono stati dei primi colloqui tra le parti che però si sono rivelati poco prolifici e al momento non ci sono novità significative. Calabria pare destinato a cominciare la stagione con questo nodo ancora da scogliere. Il Milan sta puntando anche a un rinforzo nel suo ruolo, Emerson Royal, anche se probabilmente a salutare sarà Alessandro Florenzi, anche lui in scadenza nel 2025, che in passato ha avuto un rapporto incrinato con Fonseca. Attualmente Calabria percepisce 2,2 milioni di euro e l'agente con il prolungamento ha chiesto anche un adeguamento dello stipendio: una pretesa che per ora il Milan non ha accolto.