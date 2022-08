La Gazzetta su De Ketelaere: "Il belga oggi a Milano: sabato a vicenza in campo?"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Charles De Ketelaere: "Il belga oggi a Milano: sabato a vicenza in campo?". Dopo una trattativa infinita, c'è grande attesa per lo sbarco in Italia dell'ultimo colpo di mercato del Milan che avverrà nella giornata di oggi. L'ormai ex Bruges svolgerà poi le visite mediche e successivamente si unirà alla squadra di Pioli che riprenderà gli allenamenti nella giornata di mercoledì. Sabato, ultima amichevole estiva per il Diavolo sul campo del Vicenza e per De Ketelaere sarà con ogni probabilità la sua prima partita in maglia rossonera.