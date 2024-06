La Gazzetta su Fonseca: "Pronto per il Diavolo. Può firmare da lunedì"

Paulo Fonseca e il Milan sono sempre più vicini. Come viene raccontato da alcune settimane, manca davvero solo l'ufficialità a suggellare il matrimonio tra il club rossonero e il tecnico portoghese. Intanto ieri pomeriggio è arrivato il saluto ufficiale del Lille all'ormai ex allenatore che ha risposto con un post su Instagram. E così si attende la settimana prossima per il comunicato ufficiale del club rossonero. In merito la Gazzetta dello Sport titola: "Fonseca, ufficiale l'addio al Lille. Ora è pronto per il Diavolo. Può firmare da lunedì".

Secondo le indiscrezioni riportate dalla rosea da lunedì in avanti ogni giorno è buono per l'ufficialità: il portoghese firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo dal valore di 2.5 milioni più bonus. In tutto questo la dirigenza rossonera e l'allenatore si stanno già confrontando per il mercato e Fonseca sarebbe già contento del livello di base della rosa rossonera a cui verrà aggiunto un numero 9 di qualità ma anche un centrocampista difensivo, un terzino destro e un difensore centrale.