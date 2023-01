La Gazzetta su Giroud: "Firmerà per un anno. L'incontro col club a mercato chiuso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport torna ad analizzare la questione dei rinnovi che, con i brutti risultati delle ultime settimane, è passata sotto traccia in casa rossonera. Tenendo Leao fuori dall'equazione, il prossimo in ordine cronologico sarà Olivier Giroud. La rosea titola: "Avanti con Giroud: firmerà per un anno. L'incontro col club a mercato chiuso". Per il 36enne transalpino non sarà poi così difficile trovare un accordo anche se si aspetta che finiscano gli ultimi giorni di mercato per dedicare a Olivier tutte le attenzioni. La rosea parla di un'estensione di un anno alle stesse cifre attuali, circa 3.5 milioni netti.