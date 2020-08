La Gazzetta su Ibra: "Oggi la firma in sede, poi primo allenamento. I compagni lo aspettano"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ibrahimovic: "Oggi la firma in sede, poi primo allenamento. I compagni lo aspettano". La seduta di allenamento odierna, prevista per questa mattina, è stata spostata nel pomeriggio così potrà esserci anche l'attaccante svedese, il quale, prima di andare a Milanello, si recherà in mattinata a Casa Milan per firmare il rinnovo per un'altra stagione.